Тела двух утонувших рыбаков нашли спасатели на Хорпинской протоке

Мужчины 44 и 46 лет пропали 12 июня во время рыбалки с друзьями. В тот день они отправились ставить рыболовные сети и бесследно исчезли, после чего начались их поиски. Водолазы МЧС России за несколько дней обследовали почти 4 тысячи квадратных метров акватории и дна протоки, а также около 18 километров береговой черты. Поиски дали результат — тела были найдены и переданы сотрудникам полиции.