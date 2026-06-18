Тела двух утонувших рыбаков нашли спасатели на Хорпинской протоке

Мужчины 44 и 46 лет пропали 12 июня во время рыбалки с друзьями. В тот день они отправились ставить рыболовные сети и бесследно исчезли, после чего начались их поиски. Водолазы МЧС России за несколько дней обследовали почти 4 тысячи квадратных метров акватории и дна протоки, а также около 18 километров береговой черты. Поиски дали результат — тела были найдены и переданы сотрудникам полиции.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше