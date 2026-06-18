8 сказочных скульптур появятся на улицах Хабаровска — их разработали студенты ТОГУ

В краевой столице запущен проект «Ичи Нучи»: на улицах установят серию из восьми маленьких скульптур, изображающих персонажей сказок коренных малочисленных народов Севера в виде детей. Авторами идеи выступили Екатерина и Евгений Пасечниковы, эскизы фигур на конкурсной основе разработали студенты Тихоокеанского государственного университета, и на базе этого же вуза скульптуры будут отлиты. Каждый персонаж получит собственное имя, образ героя национальных сказок и постоянное место в знаковых локациях Хабаровска, формируя единый туристический маршрут. Название проекта в вольном переводе с нанайского языка означает «самый маленький» или «малыши». Создатели представляют героев как сказочную детвору в возрасте от четырех до десяти лет, которая защищает наши земли, переняв облик персонажей мифов народов, первыми живших на этих территориях. Фигуры будут интегрированы в городскую среду таким образом, словно эти малыши резвятся или отдыхают в самых неожиданных для прохожих местах. Рядом с каждой скульптурой установят QR-код, ведущий на сайт проекта, где любой желающий сможет подробно узнать о персонаже, прочитать сказку, познакомиться с культурой народа, а также получить сведения о скульпторах, авторах и попечителях на разных языках. Маршрут охватывает восемь ключевых городских пространств и выстроен так, чтобы провести жителей и гостей города через знаковые локации Хабаровска. Например, фигура эвенкийского мальчика Уняны разместится прямо в здании аэропорта, став первым, кого увидят прибывающие в регион путешественники. На знаменитом Утесе, откуда начиналась история города, поселится ульчская девочка Носка, а на набережной Амура появится нанайский храбрец Гапчи. Остальные персонажи распределятся по другим любимым горожанами местам, среди которых парк «Динамо», центральная площадь имени Ленина, Амурский бульвар, краевая библиотека и фасад ресторана «Амур». Каждый герой представляет один из восьми коренных народов: нанайцев, эвенов, эвенков, орочей, нивхов, удэгейцев, ульчей и негидальцев. 8 ноября 2025 года инициативу презентовали губернатору Дмитрию Демешину, который не только одобрил замысел, но и дал рекомендацию доверить все исполнение Тихоокеанскому государственному университету. Проект получил правовую поддержку от министерства туризма Хабаровского края и реализуется исключительно на частные средства попечителей. 16 февраля 2026 года состоялась встреча с преподавательским составом и студентами Тихоокеанского государственного университета, где был объявлен конкурс на создание макетов персонажей. Теперь, когда эскизы разработаны и победители конкурса определены, проект переходит к следующим фазам. Дорожная карта дальнейших работ расписана по сезонам. Летом 2026 года студенты высшей школы промышленной инженерии ТОГУ под руководством Эрнста Ри и Ивана Паньшина создадут 3D-модели фигур, распечатав их в масштабе один к одному для примерки на местности и окончательного согласования с владельцами территорий. Осенью 2026 года начнется отливка и установка скульптур из бронзы. Из-за особенностей климата и деформации материалов при монтаже в минусовые температуры установка зимой нежелательна, поэтому работы будут вестись до наступления морозов. Если какую-то часть фигур не успеют смонтировать в 2026 году, процесс продолжится весной 2027 года с наступлением положительных температур. Екатерина Воронина.