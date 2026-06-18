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Трамп и Макрон в Версале устроили состязание после рукопожатия

Лидеры США и Франции устроили «поединок» при рукопожатии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Версале после традиционного рукопожатия перешли к необычному варианту приветствия, сцепив руки в «замок» и устроив своеобразное силовое состязание.

Обычное рукопожатие быстро переросло в более жесткое взаимодействие. Лидеры сцепили правые руки и начали демонстрировать силовое противоборство, характерное для спортивного состязания.

Инициатива в начале была на стороне французского президента. Однако вскоре Трамп перехватил преимущество и несколько раз усилил захват, похлопав Макрона по плечу свободной рукой и притянув его руку к себе.

В ответ Макрон попытался изменить положение корпуса, чтобы восстановить равновесие в этом «поединке». В итоге, когда ему удалось приблизить руку Трампа, он положил ладонь на спину американского президента, после чего лидеры завершили эпизод.

Ранее KP.RU сообщал, что во время торжественной встречи в Пекине президент США использовал в рукопожатии с председателем КНР Си Цзиньпином скрытый жест из пяти касаний. По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, он стал дипломатическим сигналом о расстановке сил между лидерами.

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