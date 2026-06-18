Трамп и Макрон в Версале устроили состязание после рукопожатия

Ранее KP.RU сообщал, что во время торжественной встречи в Пекине президент США использовал в рукопожатии с председателем КНР Си Цзиньпином скрытый жест из пяти касаний. По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, он стал дипломатическим сигналом о расстановке сил между лидерами.