Хабаровский край почтит память героев Великой Отечественной войны минутой молчания

Жители Хабаровского края вместе со всей страной примут участие в ежегодной общероссийской минуте молчания, которая состоится в День памяти и скорби — 22 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», акция пройдет в единое для всех регионов время: в 12:15 по московскому времени (в 19:15 по местному времени).
В эту минуту по всей России на короткое время будут прерваны теле- и радиовещание, остановится общественный транспорт, приостановится работа в учреждениях и организациях. Организаторы призывают жителей края склонить голову и почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.
Общероссийская минута молчания — ключевая мемориальная акция Дня памяти и скорби. Выбор времени проведения не случаен: именно в 12:15 22 июня 1941 года по московскому времени в эфире прозвучало обращение заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, в котором советским гражданам сообщили о вероломном нападении нацистской Германии на Советский Союз.
Эта минута навсегда расколола историю на «до» и «после», и сегодня, спустя 85 лет, общероссийское молчание служит не просто данью уважения, но и живым напоминанием о том, какой ценой досталась Победа.