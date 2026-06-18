Хабаровский край почтит память героев Великой Отечественной войны минутой молчания

Жители Хабаровского края вместе со всей страной примут участие в ежегодной общероссийской минуте молчания, которая состоится в День памяти и скорби — 22 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», акция пройдет в единое для всех регионов время: в 12:15 по московскому времени (в 19:15 по местному времени).