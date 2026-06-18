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В новом учебнике по обществознанию появилось упражнение по выявлению фейков

Задание размещено в разделе «Информационное пространство современного общества».

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Упражнение, обучающее школьников распознавать недостоверную информацию и противостоять манипуляциям в интернете, включено в новый учебник по обществознанию для 9-х классов. Учебник напечатан под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева издательством «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ). Учебник есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Минпросвещения России включило этот учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября 2026 года.

Упражнение размещено в разделе «Информационное пространство современного общества» и посвящено противодействию дезинформации, фейковым новостям и информационным войнам.

Отдельное внимание уделено правилам информационной безопасности: установка антивирусных программ, защита от спам-звонков, отказ от открытия ссылок на неизвестные сайты и обсуждения с незнакомцами финансового положения семьи.

Школьникам также напоминают о необходимости критически относиться к поступающей информации, перепроверять данные в официальных источниках и обсуждать с близкими любые попытки неизвестных лиц вовлечь их в новые группы в социальных сетях.

Помимо упражнения, в разделе рассказывается о становлении информационного общества, роли интернета и массмедиа, а также о стратегии развития информационного общества в России до 2030 года.

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