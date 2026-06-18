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Родственники ветеранов боевых действий получили право на отпуск вне графика

Родители и дети ветеранов боевых действий могут уйти в отпуск вне графика.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, могут уйти в отпуск вне графика одновременно с отпуском военнослужащего, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В России с 5 июня 2026 года вступили в силу изменения в законодательство. Право на отпуск вне графика получили родители и дети ветеранов боевых действий.

«Право на отпуск вне графика отпусков предоставлено одному из родителей или одному из детей ветерана боевых действий, признанного инвалидом I или II группы», — сказала Иванова-Швец.

Эксперт пояснила, что новые правила позволяют оформить отпуск одновременно с военнослужащим при условии, что он продолжает службу.

По словам эксперта, работодатель обязан таким сотрудникам подписать заявление на отпуск в любое удобное для них время. Для подтверждения права на льготу необходимо предоставить соответствующие документы.