Родственники ветеранов боевых действий получили право на отпуск вне графика

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, могут уйти в отпуск вне графика одновременно с отпуском военнослужащего, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
В России с 5 июня 2026 года вступили в силу изменения в законодательство. Право на отпуск вне графика получили родители и дети ветеранов боевых действий.
«Право на отпуск вне графика отпусков предоставлено одному из родителей или одному из детей ветерана боевых действий, признанного инвалидом I или II группы», — сказала Иванова-Швец.
Эксперт пояснила, что новые правила позволяют оформить отпуск одновременно с военнослужащим при условии, что он продолжает службу.
По словам эксперта, работодатель обязан таким сотрудникам подписать заявление на отпуск в любое удобное для них время. Для подтверждения права на льготу необходимо предоставить соответствующие документы.