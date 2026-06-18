21 июня наступит самый длинный день 2026 года

Астрономическое лето наступит в 11:24 по московскому времени или в 15:24 по красноярскому. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира, пояснили в Московском планетарии.