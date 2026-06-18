21 июня наступит самый длинный день 2026 года

Летнее солнцестояние в 2026 году произойдет в грядущее воскресенье, 21 июня. В Северном полушарии это будет самый продолжительный световой день и самая короткая ночь в году.
Астрономическое лето наступит в 11:24 по московскому времени или в 15:24 по красноярскому. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира, пояснили в Московском планетарии.
Продолжительность светового дня 21 июня зависит от географической широты. Чем севернее расположен регион, тем длиннее будет световой день. К примеру, в Москве он продлится 17 часов 33 минуты, а в Красноярске — 17 часов 37 минут.
После 21 июня световой день начнет убывать, а ночь расти. Их продолжительность сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. А самый короткий день будет 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.