В Госдуме рассказали, как оформить самозапрет на кредиты

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россияне могут установить самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги», данный механизм распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и микрозаймы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что самозапрет на оформление кредитов действует в России с 1 марта 2025 года. По его словам, данный механизм работает во всех банках и микрофинансовых организациях и позволяет защитить граждан от мошеннических действий третьих лиц, так, злоумышленники не смогут оформить кредит по украденному паспорту или иным документам.
«Установить запрет можно на портале “Госуслуги”, он распространяется на потребкредиты, кредитные карты и микрозаймы. Но не действует на ипотеки, кредиты под залог автомобиля или недвижимости, образовательные кредиты с господдержкой, так как для их получения необходимо предоставление дополнительных документов», — сказал Колунов.
Он отметил, что существует два варианта самозапрета — частичный и полный.
«Полный запрет действует на оформление займов и в банках, и в МФО. Способ их получения — очно или онлайн — не имеет значения. Частичный запрет позволяет уточнить параметры и запретить кредиты только в банках или только в МФО, разрешить очное оформление, но запретить дистанционное, например», — заключил депутат.