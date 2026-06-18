В Госдуме рассказали, как оформить самозапрет на кредиты

Парламентарий напомнил, что самозапрет на оформление кредитов действует в России с 1 марта 2025 года. По его словам, данный механизм работает во всех банках и микрофинансовых организациях и позволяет защитить граждан от мошеннических действий третьих лиц, так, злоумышленники не смогут оформить кредит по украденному паспорту или иным документам.