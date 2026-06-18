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«Лонг-айлендского серийного убийцу» приговорили к пожизненному заключению

Суд приговорил 62-летнего архитектора Рекса Хойерманна, известного как «лонг-айлендский серийный убийца», к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом в среду, 17 июня, сообщает британская газета The Independent.

Суд приговорил 62-летнего архитектора Рекса Хойерманна, известного как «лонг-айлендский серийный убийца», к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом в среду, 17 июня, сообщает британская газета The Independent.

Во время оглашения приговора Хойерманн заявил, что не несет ответственности за сказанное в зале суда, а его собственные слова не имеют смысла.

Полиция США искала предполагаемого серийного убийцу около 13 лет. По версии следствия, мужчина выбирал жертв среди женщин, оказывавших сексуальные услуги, убивал их и оставлял тела в районе пляжей Лонг-Айленда. Задержать его удалось только в июле 2023 года.

Ключевыми доказательствами стали результаты ДНК-экспертиз, данные геолокации мобильных телефонов и записи камер видеонаблюдения. Следователи также установили связь между обвиняемым и жертвами через одноразовые телефоны, использовавшиеся для контактов перед их исчезновением, говорится в материале.

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