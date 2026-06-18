«Лонг-айлендского серийного убийцу» приговорили к пожизненному заключению

«Сосновский маньяк» Андрей Кийко сбежал из госпиталя в Ленобласти, куда попал после ранения на СВО. Это произошло осенью 2025 года, но искать его начали только в мае 2026-го. На его счету три убийства и 12 изнасилований. Многих своих жертв преступник сначала приглашал на свидания, затем нападал на них в парке Сосновка. Чем еще известен Кийко и как ему удалось сбежать, выясняла «Вечерняя Москва».