В Хабаровске горели производственный цех, велосипед и мусор в подъезде

В Хабаровском крае за сутки не зарегистрировали чрезвычайных ситуаций, но огнеборцам пришлось 33 раза выезжать на техногенные пожары. Восемь из них произошли в жилом секторе, отмечается в ежедневной сводке ГУ МЧС России по региону.
В Хабаровске ночью на улице Трамвайной загорелись мусор и велосипед в подъезде жилого дома. Огонь прошёл около двух квадратных метров, пожарные потушили его за 10 минут. Пострадавших нет, причину возгорания устанавливают.
Ещё один пожар в краевой столице произошёл на улице Ленинградской в производственном цехе из металлоконструкций и сэндвич-панелей. По предварительным данным, из-за короткого замыкания входного электропровода загорелся утеплитель стены. Площадь пожара также составила два квадратных метра, ликвидация заняла 26 минут.
В Хабаровском районе на 15-м километре Владивостокского шоссе огонь вспыхнул на дачном участке в СНТ. Горела одноэтажная деревянная баня, пламя охватило чердак на площади 30 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за 50 минут, обошлось без пострадавших.
За сутки в крае также зафиксировали одно возгорание сухой растительности. На островной части Хабаровска палов не было. Особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории региона.
Пожарные и спасательные подразделения пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Также спасателей МЧС России ещё пять раз привлекали к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.