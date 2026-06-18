Трамп сделал первое заявление после подписания меморандума США и Ирана

Напомним, ранее стало известно, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о полном прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Вашингтон берёт на себя обязательство в 30-дневный срок снять военно-морскую блокаду, возобновить судоходство в Ормузском проливе и вывести войска из близлежащих районов после подписания итогового соглашения.