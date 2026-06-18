В Совфеде рассказали о новой мере поддержки участников СВО и их семей

«Для того, чтобы оформить списание долгов, гражданин должен заключить контракт с Минобороны не ранее 1 мая 2026 года и получить на руки заверенную копию контракта с датой подписания. Затем — собрать доказательства наличия “просуженного” долга и подать заявление судебному приставу о прекращении исполнительного производства на основании нового закона, приложив к нему копии контракта, паспорта, свидетельства о браке, если речь о супруге, и справку из суда, если она есть», — объяснил Гибатдинов.