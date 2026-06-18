Новосибирским водителям объяснили, как обжаловать штраф в онлайн-формате

Если онлайн-обжалование доступно, справа появится специальная кнопка, по нажатию на которую система предложит выбрать причину несогласия. На следующем этапе потребуется загрузить подтверждающие материалы: фотографии или видеозаписи с камер, письменные показания очевидцев, данные систем мониторинга транспорта о местоположении и скорости автомобиля, а также документы — договор аренды машины, билеты на поезд или доверенность на управление транспортным средством.