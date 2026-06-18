Новосибирским водителям объяснили, как обжаловать штраф в онлайн-формате

Автоюрист Лев Воропаев рассказал в беседе с 360.ru, что штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, можно оспорить через портал «Госуслуги».
Для процедуры понадобится квитанция с уникальным идентификатором начислений, начинающимся с цифр 188105 или 188101. В разделе «Платежи» нужно выбрать штраф и проверить данные о нарушении — время, место и фото с камеры.
Если онлайн-обжалование доступно, справа появится специальная кнопка, по нажатию на которую система предложит выбрать причину несогласия. На следующем этапе потребуется загрузить подтверждающие материалы: фотографии или видеозаписи с камер, письменные показания очевидцев, данные систем мониторинга транспорта о местоположении и скорости автомобиля, а также документы — договор аренды машины, билеты на поезд или доверенность на управление транспортным средством.
Особенно такие доказательства пригодятся, если, например, штраф выписали за разговор по телефону, хотя смартфон был на удерживающем устройстве.