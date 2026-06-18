Годовая инфляция в Новосибирской области превысила 6%

В Новосибирской области в апреле 2026 года продолжился рост потребительских цен. По данным Росстата, за месяц товары и услуги подорожали на 0,61%, а годовая инфляция в регионе достигла 6,03%, превысив среднероссийский показатель в 5,58%. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.