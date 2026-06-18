Годовая инфляция в Новосибирской области превысила 6%

В Новосибирской области в апреле 2026 года продолжился рост потребительских цен. По данным Росстата, за месяц товары и услуги подорожали на 0,61%, а годовая инфляция в регионе достигла 6,03%, превысив среднероссийский показатель в 5,58%. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.
Наиболее заметно в апреле выросли цены на услуги. По итогам последних 12 месяцев именно этот сегмент показал наиболее существенное подорожание по сравнению с общей динамикой потребительских цен. Продовольственные и непродовольственные товары дорожали менее активно.
В Банке России отмечают, что на инфляцию повлияли увеличение затрат производителей и поставщиков на производство и логистику, а также рост спроса на отдельные виды услуг. При этом в целом по стране темпы годовой инфляции продолжают постепенно снижаться.