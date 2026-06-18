Юрист объяснила, как закрыть кредит без штрафов и долгов

Оганова рекомендовала до внесения последнего платежа запросить в банке официальную справку о точной сумме задолженности. После списания средств необходимо получить документ об отсутствии долга. При наличии кредитной карты требуется отдельное заявление о её закрытии. При досрочном погашении заёмщик обязан уведомить банк не менее чем за 30 дней, если иной срок не указан в договоре. В заявлении указываются сумма, дата и вид погашения.