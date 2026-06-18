Юрист объяснила, как закрыть кредит без штрафов и долгов

Многие заёмщики считают последний платёж по кредиту окончанием отношений с банком. Однако юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета Наталья Оганова в беседе с Pravda.Ru пояснила, что для полного завершения обязательств требуется документальное оформление. Если не запросить справку об отсутствии задолженности и не закрыть счёт, банк может продолжить начислять проценты и комиссии. Даже небольшая недоплата способна привести к штрафам и испорченной кредитной истории, предупредила эксперт.
Оганова рекомендовала до внесения последнего платежа запросить в банке официальную справку о точной сумме задолженности. После списания средств необходимо получить документ об отсутствии долга. При наличии кредитной карты требуется отдельное заявление о её закрытии. При досрочном погашении заёмщик обязан уведомить банк не менее чем за 30 дней, если иной срок не указан в договоре. В заявлении указываются сумма, дата и вид погашения.
Юрист перечислила распространённые ошибки: оплата без уточнения точной суммы, использование минимальных платежей по карте, оформление микрозаймов для погашения других долгов. При снижении дохода Оганова советовала обращаться в банк до возникновения просрочки, чтобы рассмотреть реструктуризацию или кредитные каникулы. Все документы, подтверждающие закрытие обязательств, рекомендуется хранить несколько лет. Кредит считается завершённым только после документального подтверждения банка.