Православные верующие идут Крестным ходом вокруг Хабаровска

В Хабаровском крае проходит традиционный Крестный ход. Молитвенный путь верующих продлится до 19 июня. За четыре дня участники пройдут 110 километров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Старт Крестному ходу дали в Сосновке у стен храма святого великомученика Георгия Победоносца. Начало молитвенного пути ознаменовало торжественное богослужение, которое возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
С иконами, хоругвями, крестами и молитвой верующие проходят через Гаровку-1, поселок Горького, Чистополье.
Неизменным символом шествия уже более двадцати лет остается чтимая икона Божией Матери «Казанская».
Желающие могут присоединиться к Крестному ходу. Сегодня, 18 июня в 8:00, шествие отправилось по направлению к ТЭЦ-3, рядом с которой в 13:00 запланирован обед. В этом районе прихожане останутся до утра, запланированы концерт, ужин и ночлег.
Завтра, 19 июня, в 8:00 прихожане выйдут от ТЭЦ-3 по направлению к Базе КАФ, на улицу Руднева, в районе Судоремонтного завода сядут на теплоход. Высадка запланирована в районе школы № 2 на улице Прибрежная). Завершится Крестный ход в храме Георгия Победоносца.