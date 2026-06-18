Православные верующие идут Крестным ходом вокруг Хабаровска

Желающие могут присоединиться к Крестному ходу. Сегодня, 18 июня в 8:00, шествие отправилось по направлению к ТЭЦ-3, рядом с которой в 13:00 запланирован обед. В этом районе прихожане останутся до утра, запланированы концерт, ужин и ночлег.