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33 пожара потушили за сутки в Хабаровском крае

Подразделения пожарной охраны зафиксировали 33 техногенных пожара.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки на территории Хабаровского края не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны зафиксировали 33 техногенных пожара, из них 8 — в жилье, плюс 1 возгорание сухой растительности. На островной части города палов не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Ночью в Хабаровске на улице Трамвайной в подъезде жилого дома загорелись мусор и велосипед. Площадь возгорания — 2 кв. м. Пожарные МЧС России ликвидировали огонь за 10 минут. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются.

Ещё один пожар произошёл на улице Ленинградской: в производственном цехе из-за короткого замыкания загорелся утеплитель стены (площадь — 2 кв. м). Возгорание ликвидировали за 26 минут, пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели МЧС.

Третий крупный пожар случился в Хабаровском районе: на 15 м километре Владивостокского шоссе в СНТ загорелась баня. Огонь охватил чердак одноэтажной деревянной постройки (30 кв. м), его ликвидировали за 50 минут. Пострадавших нет, дознаватели выясняют причины.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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