В Хабаровске стартовала Летняя футбольная лига ДФО

В Хабаровске на стадионе Академии «Искра» открылась Летняя футбольная лига ДФО (6+) — первый масштабный летний турнир для детских команд на Дальнем Востоке. В борьбе за кубок участвуют 18 коллективов из Владивостока, Благовещенска, Уссурийска, Хабаровска и Комсомольска на Амуре. Каждая команда проведёт шесть выездных матчей по правилам взрослых чемпионатов. Первый круг завершён, и по его итогам Хабаровск входит в число лидеров, сообщает пресс-служба клуба «Искра». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.