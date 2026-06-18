Максим Иванов проверил ход дорожных работ в Амурске

Глава Амурска Руслан Колесников сообщил, что в 2024 году в городе планируется обновить 5 км дорог — вдвое больше, чем в прошлом году (тогда отремонтировали 2,5 км). Подрядчик заверил, что комфортное движение по Западному шоссе будет обеспечено уже к концу июля, хотя контрактный срок завершения работ — конец сентября.