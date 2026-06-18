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В центре Хабаровска грузовик насмерть сбил женщину

Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В центре Хабаровска 16 июня около 17:00 произошло ДТП с участием грузовика и пешехода. В результате происшествия погибла 72 летняя женщина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Авария случилась на улице Льва Толстого, 23. По данным Госавтоинспекции, грузовик медленно двигался задним ходом. В это время пенсионерка переходила проезжую часть по линии тротуара и оказалась под колёсами машины. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости проявлять особую бдительность при движении задним ходом, а пешеходам — о важности соблюдения правил дорожного движения.

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