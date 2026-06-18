В центре Хабаровска грузовик насмерть сбил женщину

Авария случилась на улице Льва Толстого, 23. По данным Госавтоинспекции, грузовик медленно двигался задним ходом. В это время пенсионерка переходила проезжую часть по линии тротуара и оказалась под колёсами машины. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.