На Хорпинской потоке Хабаровского края нашли тела двух пропавших рыбаков

Сотрудники МЧС подчёркивают: соблюдение правил безопасности на воде — обязательное условие для предотвращения несчастных случаев. Купание в необорудованных местах, выход на акваторию на водном транспорте и рыбалка без учёта потенциальных рисков могут привести к трагедии. Родителям следует контролировать, где находятся их дети, и объяснять им опасность нахождения у воды без присмотра взрослых.