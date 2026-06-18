Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Хорпинской потоке Хабаровского края нашли тела двух пропавших рыбаков

Тела двух пропавших мужчин найдены и переданы полиции.

Источник: Комсомольская правда

Водолазы МЧС России завершили поисковые работы на Хорпинской потоке. В ходе операции осмотрено около 4 тысяч квадратных метров акватории и дна и порядка 18 километров береговой линии. Тела двух пропавших мужчин найдены и переданы полиции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Согласно информации правоохранительных органов, инцидент произошёл 12 июня. Двое мужчин в возрасте 44 и 46 лет находились на рыбалке с друзьями. Они отправились ставить сеть и пропали.

Сотрудники МЧС подчёркивают: соблюдение правил безопасности на воде — обязательное условие для предотвращения несчастных случаев. Купание в необорудованных местах, выход на акваторию на водном транспорте и рыбалка без учёта потенциальных рисков могут привести к трагедии. Родителям следует контролировать, где находятся их дети, и объяснять им опасность нахождения у воды без присмотра взрослых.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше