Трое жителей Хабаровска стали жертвами мошенников

46 летняя продавец магазина три недели общалась с аферистами. Они убедили женщину, что её сбережения под угрозой, и она перевела 3 млн 600 тыс. руб. на «безопасный счёт». В течение двух месяцев потерпевшая ожидала возврата средств, но так их и не получила.