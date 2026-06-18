Житель Хабаровска обманул клиентов на 1,1 млн руб. при продаже авто

По информации УМВД России по г. Хабаровску, мужчина обманул двух граждан. Жительница посёлка Берёзовки перевела ему 900 тыс. руб. за иномарку, но так и не получила автомобиль: сроки поставки переносились, а затем подозреваемый перестал выходить на связь. Житель Железнодорожного района отправил 200 тыс. руб. в качестве предоплаты. Усомнившись в добросовестности контрагента, он запросил возврат средств, но не смог связаться с «коммерсантом».