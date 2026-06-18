Делегация Хабаровского края выступит на фестивале в Улан Удэ

Цель фестиваля — укрепление гражданского единства, поддержка семей участников СВО и сохранение традиционных ценностей. В программе: выставка презентация регионов с национальными сувенирами и поделками; концертная часть с вокальными, танцевальными и поэтическими выступлениями.