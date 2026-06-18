Делегация Хабаровского края выступит на фестивале в Улан Удэ

25 июня в Улан Удэ состоится фестиваль «Женское сердце России», организованный Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В нём примут участие 11 команд с Дальнего Востока, в том числе представители Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Цель фестиваля — укрепление гражданского единства, поддержка семей участников СВО и сохранение традиционных ценностей. В программе: выставка презентация регионов с национальными сувенирами и поделками; концертная часть с вокальными, танцевальными и поэтическими выступлениями.
От Хабаровского края выступят: Екатерина Сергеевна Соболева (родная сестра погибшего ветерана СВО) — исполнит песни «Россия — родина моя» и «Россия моя»; Екатерина Аркадьевна Киле (жена действующего участника СВО) — представит экспозицию с сувенирной продукцией и национальными костюмами малых народов края.
Все выступления должны отражать героико патриотическую тематику, включать народные песни и обрядовые постановки.
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