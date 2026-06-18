Кластер «Строительство» откроется в Хабаровске по проекту «Профессионалитет»

Хабаровский промышленно экономический техникум запустит первый набор студентов в кластер «Строительство» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Набор начнётся 20 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правттельства Хабароввского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Кластер объединит несколько учебных заведений: Хабаровский технический колледж, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства, Комсомольский на Амуре строительный колледж имени Е. А. Яна. Партнёрами выступят строительные компании региона.
Абитуриенты смогут выбрать востребованные специальности: от мастера отделочных работ до специалистов по эксплуатации зданий.
К 2026 году в техникуме отремонтируют более 1 000 кв. м мастерских, создадут 5 современных лабораторий и полигон для геодезистов с обучением пилотированию беспилотников.
Дополнительно 4 техникума Хабаровского края получили по 100 млн руб. на открытие новых кластеров по направлениям лесной, транспортной, IT и горнодобывающей отраслей.
Общая приёмная кампания в учреждения СПО продлится с 20 июня по 15 августа, участие примут 30 организаций.
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