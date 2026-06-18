В Хабаровском районе расследуют незаконную рубку деревьев

В Хабаровском районе направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. В лесничестве села Корсаково 2 незаконно вырублено 13 деревьев — дубов и берёз. Сумма ущерба составила 560 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «полиции Хабаровского края» Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По данным полиции, обвиняемый — 50 летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что в январе текущего года неоднократно ходил в ближайший лес и рубил деревья, чтобы отапливать дом. Мужчина рассчитывал, что его действия останутся незамеченными.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Изъятые орудия преступления находятся на хранении до решения суда.
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