В Хабаровском районе расследуют незаконную рубку деревьев

По данным полиции, обвиняемый — 50 летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что в январе текущего года неоднократно ходил в ближайший лес и рубил деревья, чтобы отапливать дом. Мужчина рассчитывал, что его действия останутся незамеченными.