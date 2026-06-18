Предприниматель из Хабаровского края оштрафован за завышенные цены

Прокуратура Нанайского района выявила факт реализации товаров народного потребления по завышенным ценам в селе Троицкое. Индивидуальный предприниматель превышал установленные законом размеры розничных торговых надбавок, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В ходе проверки надзорный орган установил нарушение законодательства о ценообразовании. Предпринимателю было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. По итогам рассмотрения документа условия закона восстановлены.
На основании постановления прокурора нарушитель привлечён к административной ответственности. По ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ему назначен штраф в размере 25 тыс. рублей за нарушение порядка ценообразования.
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