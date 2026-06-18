20 км автодорог обновят в Хабаровском крае до конца года

Пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщает: в регионе до конца 2025 года обновят 20 км опорной сети региональных автодорог. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России», сосредоточены на трёх участках в Комсомольском районе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Доля дорог опорной сети (ключевых маршрутов и мостов региона), находящихся в нормативном состоянии, по итогам 2025 года составила 56,14%.
Основной объект текущего сезона — участок трассы Селихино — Николаевск на Амуре (20−40 км). На нём: заменят гравийное покрытие на асфальтобетонное; проложат и укрепят водопропускные трубы; расчистят полосы отвода.
Бюджет проекта — почти 1,5 млрд рублей. Дополнительно отремонтируют три моста: через реку Понгдан (завершение работ); через реку Горная (активный этап); через реку Мачтовая (планируемый этап).
На 2027 год запланировано продолжение работ на трассе — участок 40−60 км.
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