Гастрофестиваль «Рыбафест» состоялся в Хабаровском крае и собрал 800 гостей из региона

Гастрофестиваль «Рыбафест» состоялся в Бикинском округе Хабаровского края и собрал 800 гостей из региона, Приморья и Китая. Событие проведено в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.