«Музей тигра» появится в Хабаровске на месте старого барака

В Хабаровске на месте заброшенного барака по переулку капитана Дьяченко, 9 построят здание в стиле купеческого города конца XIX века. Там разместятся «Музей тигра» и офис НКО «Центр “Амурский тигр”», сообщает официальный канал губернатора Дмитрия Демешина. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.