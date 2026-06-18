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«Музей тигра» появится в Хабаровске на месте старого барака

Новое здание расположится напротив сквера «Город воинской славы».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на месте заброшенного барака по переулку капитана Дьяченко, 9 построят здание в стиле купеческого города конца XIX века. Там разместятся «Музей тигра» и офис НКО «Центр “Амурский тигр”», сообщает официальный канал губернатора Дмитрия Демешина. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Решение согласовано с министром юстиции РФ Константином Чуйченко — председателем Наблюдательного совета «Центра “Амурский тигр”». Он специально прибыл в Хабаровск на несколько часов, чтобы осмотреть участок.

Новое здание расположится напротив сквера «Город воинской славы», рядом с Тургеневской лестницей и главными музеями краевой столицы. В ближайшие годы планируется комплексное преображение переулка Дьяченко — территории, носящей имя основателя города.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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