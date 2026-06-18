В Хабаровском крае женщина ударила ножом знакомого

По данным следствия, инцидент произошёл в новогоднюю ночь в общежитии города Николаевска на Амуре. Обвиняемая совместно с потерпевшим употребляла спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт: мужчина заподозрил женщину в краже. В ответ на это обвиняемая нанесла удар ножом в область сердца. Потерпевший скончался на месте происшествия.