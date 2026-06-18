Поезд Хабаровск — Находка оснастят вагоном рестораном по решению суда

АО «ФПК» подало апелляционную жалобу, указав на высокую стоимость содержания вагонов ресторанов и ограниченную оснащённость подвижного состава. Апелляционная инстанция отклонила эти аргументы, подчеркнув обязательность санитарных норм для перевозок длительностью более 6 часов.