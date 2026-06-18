Ботаник Юровский рассказал, какие травы полезно пить в июне

«В июне обычно собирают уже большинство лекарственных трав, такие как душица, подмаренник, зверобой, лабазник, то есть таволга, полынь, васильки, тимьян и так далее. Земляника цветёт в это время. По сути дела, все эти травы срывают в фазе начала бутонизации. Иван-чай также бутонизируется», — отметил Юровский.