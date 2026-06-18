Ботаник Юровский рассказал, какие травы полезно пить в июне

В июне собирают большинство лекарственных трав, включая душицу, тимьян, иван-чай и так далее. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал травник Дмитрий Юровский.
«В июне обычно собирают уже большинство лекарственных трав, такие как душица, подмаренник, зверобой, лабазник, то есть таволга, полынь, васильки, тимьян и так далее. Земляника цветёт в это время. По сути дела, все эти травы срывают в фазе начала бутонизации. Иван-чай также бутонизируется», — отметил Юровский.
При сушке в темноте травы лучше сохраняют аромат и вкус, что идеально для чайных церемоний, сказал травник.
«Можно заготавливать отдельно цветы Иван-чая или васильков для чайной композиции», — уточнил эксперт.