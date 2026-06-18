Подростки снимают видео про погибшую школьницу

Маленький поселок Врангель в Находкинском городском округе потрясен убийством 12-летней школьницы. 18 июня ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на чердаке жилого дома. По подозрению в преступлении задержан 12-летний сверстник. По рассказам местных жителей, дети были в романтических отношениях, но незадолго до трагедии расстались.
Мальчик позвал бывшую девушку на крышу «поговорить», но пришел не один, а с новой пассией. Вместо разговора — избиение, переломы ребер, изнасилование и четыре часа агонии, пока убийца молчал. Пока следствие разбирается в деталях, жители ищут ответы, а школьники снимают тиктоки со словами: «Спи спокойно, малышка».
Убийство в TikTok и реакция подростков.
В социальной сети TikTok (ТикТок) уже появились видео с траурными подписями: «Представь, тебе 12 лет, тебя позвал твой бывший парень на встречу на крыше на 9 этаж, пришел туда с его девушкой и отпинал тебя, не стал никому рассказывать и через 4 часа признался, а тебя уже не успели спасти, спи спокойно, малышка».
Школьницы записывают ролики, обсуждают детали. Эмоции переполняют их. Для многих это первый опыт столкновения со смертью и жестокостью.
Маленький поселок обсуждает убийство 12-летней школьницы. В Тиктоке разлетаются видео с подписью: «Представь, тебе 12 лет, тебя позвал твой бывший парень на встречу на крыше на 9 этаж, пришел туда с его девушкой и отпинал тебя, не стал никому рассказывать и через 4 часа признался, а тебя уже не успели спасти, спи спокойно, малышка». А записывают эти видео школьницы.
По рассказам местных жителей, 12-летняя девочка и ее ровесник были в романтических отношениях. Они расстались, и мальчик нашел себе другую.
Он позвал свою бывшую девушку поговорить на крышу и попросил никому не рассказывать о встрече. Мальчик был не один, а со своей нынешней девушкой. Они затащили школьницу на чердак, там уже девушка ушла, а мальчик и 12-летняя погибшая остались вдвоем на разговор. О деталях диалога неизвестно.
Мальчик избил школьницу до пены изо рта. Переломал ребра, отбил почки и изнасиловал. Как рассказывают местные, ранее близости не было, просто школьная любовь. Но кто ж свечку держал. Насиловал ли он девочку, когда она была жива или без сознания — неизвестно. Он оставил ее истекать кровью. Когда схватились, что школьницы нигде нет, стали спрашивать мальчика. Ведь ее в последний раз видели именно с ним. Он не признавался, ничего не говорил. Девочка пролежала на чердаке 4 часа. Местные считают, что ее могли спасти, если бы мальчик во всем сознался.
Почему он расправился с бывшей любовью? Откуда столько ненависти? Жители Врангеля предполагают, что девочка после расставания доставала мальчика, прохода не давала. Из-за ревности новая избранница 12-летнего школьника попросила «разобраться с ней».
Также местные думают, что мальчик мог быть в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Хронология трагедии в поселке Врангель.
В поселке Врангель тело 12-летней девочки было обнаружено на чердаке многоквартирного дома. Признаки насильственной смерти: множественные травмы, переломы ребер, повреждения внутренних органов. По данным местных жителей, школьница была избита до пены изо рта, ей отбили почки, переломали ребра и изнасиловали. Четыре часа она истекала кровью, пока мальчик молчал.
Следствие оперативно задержало подозреваемого — им оказался 12-летний сверстник погибшей. Дети были знакомы, состояли в «школьных» романтических отношениях, но незадолго до убийства расстались. Оба ребенка, по данным полиции, не состояли на профилактическом учете.
По версии местных жителей, мальчик позвал бывшую девушку на крышу «поговорить», запретив рассказывать кому-либо о встрече. Он пришел не один, а с нынешней девушкой. Та ушла, оставив их вдвоем. Что произошло дальше, пока неизвестно. Ясно одно: разговор не состоялся. Дальше была жестокость.
Уголовная ответственность и возрастной порог.
12-летний подросток — фигурант дела об убийстве, но возраст уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ наступает с 14 лет. Это значит, что даже при доказанной вине его не посадят в обычную колонию. Максимум — принудительные меры воспитательного характера, вплоть до помещения в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Но для этого необходимо заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Следствие уже заявило, что подозреваемый будет направлен на экспертизу для установления его психического состояния.
Еще одно убийство — в Партизанском районе.
Трагедия во Врангеле — не единственная. С 12 на 13 июня в селе Углекаменск Партизанского муниципального округа 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения задушил 14-летнюю девочку. По версии следствия, ссора возникла внезапно. Мальчик сдавил ей шею, она скончалась от механической асфиксии. Подозреваемый арестован на два месяца.
В социальных сетях появилась запись экрана с голосовым сообщением, где подросток в диалоге с кем-то обсуждает убийство своей знакомой. Из диалога понятно, что голосовое сообщение было записано после произошедших страшных событий.
«Возьму за руки и потащу. Больше ни*уя она не заслуживает. Это ты про свою девушку говоришь? Она со мной рассталась, и я сказал, что я с ней сделаю, еще изначально, давно. Я сказал, может, месяц назад, я сказал, что мы расстанемся — убью. А я чё, п*зд*бол что ли? Расстались, я взял его и убил на*уй», — говорит 15-летний подросток в диалоге.
Две трагедии за неделю. Два убийства девочек подростками. В одном случае — предполагаемое сексуальное насилие, зверское избиение и четыре часа молчания. В другом — внезапная ссора, алкоголь и один смертельный удушающий захват. Оба преступления — шок для Приморья.
Жители Врангеля уже начали стихийный мемориал, дети записывают видео, взрослые требуют ответов: как такое могло случиться в поселке, где все друг друга знают? Пока следствие ищет виновных, общество остаётся с главным вопросом: что происходит с нашими детьми и почему школы, психологи и органы профилактики оказались бессильны?