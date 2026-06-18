Подростки снимают видео про погибшую школьницу

Мальчик избил школьницу до пены изо рта. Переломал ребра, отбил почки и изнасиловал. Как рассказывают местные, ранее близости не было, просто школьная любовь. Но кто ж свечку держал. Насиловал ли он девочку, когда она была жива или без сознания — неизвестно. Он оставил ее истекать кровью. Когда схватились, что школьницы нигде нет, стали спрашивать мальчика. Ведь ее в последний раз видели именно с ним. Он не признавался, ничего не говорил. Девочка пролежала на чердаке 4 часа. Местные считают, что ее могли спасти, если бы мальчик во всем сознался.