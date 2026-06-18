В Хабаровском крае начали выпускать минеральную вату для тепличных овощей

В Хабаровском крае запустили локальное производство минеральной ваты для гидропоники — технологии выращивания овощей и зелени без почвы. Раньше такую продукцию приходилось завозить извне, сообщили в правительстве региона со ссылкой на АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».
Новая линия рассчитана на выпуск материала, который используют в тепличных хозяйствах как основу для корней растений. В гидропонике питание поступает через водный раствор, а минеральная вата помогает рассаде закрепиться и нормально развиваться.
Проект сопровождал Региональный центр инжиниринга. Его специалисты помогали с документацией, оценкой состояния оборудования, восстановлением узлов и деталей, монтажом и запуском линии. К работам привлекли несколько технологических компаний из Хабаровского края.
По словам руководителя РЦИ Андрея Слободенюка, проект стал примером промышленной кооперации, когда производственную задачу решают не за счёт готовых привозных решений, а силами местных инженеров и предприятий. Такой подход заложен в Хартии промышленного суверенитета, инициированной губернатором Дмитрием Демешиным.
Запуск линии должен помочь местным сельхозпроизводителям быстрее получать нужные материалы для теплиц и меньше зависеть от поставок из других регионов. Одновременно дополнительные заказы получают хабаровские компании, которые участвуют в наладке и обслуживании промышленного оборудования.