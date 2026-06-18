В Хабаровском крае начали выпускать минеральную вату для тепличных овощей

В Хабаровском крае запустили локальное производство минеральной ваты для гидропоники — технологии выращивания овощей и зелени без почвы. Раньше такую продукцию приходилось завозить извне, сообщили в правительстве региона со ссылкой на АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».