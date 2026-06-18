Алексей Воробьев случайно выдал тайную свадьбу с Гарифуллиной из-за кольца

В фильме «Касса невест», который выйдет в прокат 2 июля, Воробьев сыграл афериста, перемещающегося в прошлое. Актер также поделился, что обожает выполнять трюки самостоятельно, но теперь стал осторожнее, так как его жизнь принадлежит не только ему. По его словам, герой отчасти похож на него самого — он такой же актер, который заставляет других верить его словам, передает StarHit.