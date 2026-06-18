Алексей Воробьев случайно выдал тайную свадьбу с Гарифуллиной из-за кольца

Актер и певец Алексей Воробьев случайно выдал свою тайную свадьбу с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, забыв снять обручальное кольцо перед съемками. Об этом актер рассказал на премьере фильма «Касса невест» в Сочи.
Воробьев признался, что не сразу рассказал коллегам о браке, но кольцо на руке выдало его. Партнерши по фильму заметили украшение и спросили, со съемок ли оно.
— И я им отвечаю, мне пришлось… Хотя почему пришлось. Я из тех людей, которые любят делиться радостью несмотря на то, что говорят «счастье любит тишину», — рассказал актер.
В фильме «Касса невест», который выйдет в прокат 2 июля, Воробьев сыграл афериста, перемещающегося в прошлое. Актер также поделился, что обожает выполнять трюки самостоятельно, но теперь стал осторожнее, так как его жизнь принадлежит не только ему. По его словам, герой отчасти похож на него самого — он такой же актер, который заставляет других верить его словам, передает StarHit.
Весной прошлого года Алексей Воробьев женился на Аиде Гарифуллиной. Они расписались тайно в апреле 2025 года, без громких церемоний и большого количества гостей. О том, что Воробьев больше не свободен, общественность узнала только летом 2025 года, когда возлюбленные начали появляться вместе на светских мероприятиях и красных дорожках. «Вечерняя Москва» рассказала историю любви Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной.