В Свердловском районе Красноярска отремонтируют вдвое больше проездов

В 2026 году в Свердловском районе Красноярска планируется отремонтировать 22 междворовых проезда. Это в два раза больше, чем в прошлом, сообщили в администрации.
При выборе мест во внимание принимали износ покрытия, а также близость к социально значимым объектам — детским садам, школам и поликлиникам.
В план ремонта включили проезды по следующим адресам:
пр. Красноярский рабочий, 151, 185а и 173; ул. Матросова, 10в — 10б, 12б и 30/2; ул. 60 лет Октября, 14, 77 и 108; ул. Судостроительная, 62 и 109 — 107; ул. Ключевская, 63, 85 и 101; ул. Семафорная, 17а — 19 и 243а; ул. Парашютная, 9 и 88а; ул. Тимошенкова, 115; ул. Кольцевая, 18; пер. Медицинский, 2а, ул. Затонская, 4 — ул. Побежимова, 3.
На приведение в порядок проездов в Свердловском районе из бюджета города выделен 31 миллион рублей. Подрядчик — ООО «Красрск» — уже осмотрел все объекты. К работам планируют приступить в ближайшее время.
«Нам удалось увеличить финансирование на ремонт проездов к многоквартирным домам. Потребность в нем по-прежнему сохраняется большая — порядка 90 проездов. Но это уже серьёзный шаг к поддержанию инфраструктуры в хорошем состоянии и созданию комфортных условий для горожан. Раньше за сезон работ по благоустройству финансирования хватало на ремонт 10 — 12 проездов», — рассказала руководитель Свердловского района Лилия Назмутдинова.
Жителей заверили, что проезды, которые не попали в перечень ремонта этого года, остаются в реестре потребности и будут отремонтированы при наличии средств в следующем сезоне.
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