В Свердловском районе Красноярска отремонтируют вдвое больше проездов

«Нам удалось увеличить финансирование на ремонт проездов к многоквартирным домам. Потребность в нем по-прежнему сохраняется большая — порядка 90 проездов. Но это уже серьёзный шаг к поддержанию инфраструктуры в хорошем состоянии и созданию комфортных условий для горожан. Раньше за сезон работ по благоустройству финансирования хватало на ремонт 10 — 12 проездов», — рассказала руководитель Свердловского района Лилия Назмутдинова.