Супружеская пара из Биробиджана похищала шампуни и гели из супермаркетов

Осуждённая признала свою вину в полном объёме. Уголовное дело в отношении её супруга выделено в отдельное производство. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и признание вины, назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, удовлетворён гражданский иск о возмещении причинённого ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.