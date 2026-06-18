Новосибирец продавал подделки американского бренда на маркетплейсе

Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону иностранной компании «The Procter & Gamble Company», которая подала иск против индивидуального предпринимателя Сергея Сизикова. Суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию за незаконное использование товарных знаков.
В своём решении суд указал, что ИП Сергей Сизиков нарушал исключительные права компании «The Procter & Gamble Company». Это нарушение выразилось в продаже товаров, маркированных знаками американского бренда, без соответствующего разрешения.
Чтобы доказать факт правонарушения, правообладатель организовал контрольную закупку. Проверка показала, что продукция, предлагаемая ответчиком, не была произведена на заводах компании и не выпускалась по её лицензии, что подтверждает её контрафактный характер.
Суд признал, что использование товарных знаков без согласия правообладателя является незаконным и влечёт за собой гражданскую ответственность.
На основании представленных доказательств суд удовлетворил иск в полном объёме и постановил взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию.
Татьяна Картавых.