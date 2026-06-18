Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец продавал подделки американского бренда на маркетплейсе

Правообладатели организовали контрольную закупку.

Источник: НДН.ИНФО

Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону иностранной компании «The Procter & Gamble Company», которая подала иск против индивидуального предпринимателя Сергея Сизикова. Суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию за незаконное использование товарных знаков.

В своём решении суд указал, что ИП Сергей Сизиков нарушал исключительные права компании «The Procter & Gamble Company». Это нарушение выразилось в продаже товаров, маркированных знаками американского бренда, без соответствующего разрешения.

Чтобы доказать факт правонарушения, правообладатель организовал контрольную закупку. Проверка показала, что продукция, предлагаемая ответчиком, не была произведена на заводах компании и не выпускалась по её лицензии, что подтверждает её контрафактный характер.

Суд признал, что использование товарных знаков без согласия правообладателя является незаконным и влечёт за собой гражданскую ответственность.

На основании представленных доказательств суд удовлетворил иск в полном объёме и постановил взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию.

Татьяна Картавых.