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Приставы взыскали 750 тысяч рублей за заброшенный участок в Приморье

Арендатор пять лет не платил за землю и не использовал ее для сельского хозяйства.

Источник: Комсомольская правда

В Чугуевском районе судебные приставы взыскали с местного жителя долг по аренде земли. Мужчина не платил за участок более пяти лет и не использовал его по назначению. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Речь идет о территории площадью более 140 гектаров. За это время земля не применялась для сельскохозяйственного производства и успела зарасти сорняками. Суд обязал арендатора выплатить в пользу администрации более 750 тысяч рублей.

«Принятые меры оказали эффективное воздействие на ход исполнительного производства — мужчина изыскал денежные средства и погасил задолженность, а также исполнительский сбор в полном объеме», — рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.

До этого приставы вручили должнику требование предоставить сведения о его имуществе, а также ввели запрет на регистрационные действия с автомобилем и временно ограничили выезд за пределы России. После этого мужчина полностью рассчитался по долгам.