Профессия писателя появится в России с 1 сентября 2026 года

В документе отмечается, что утверждение профстандарта стало одним из шагов по поддержке литературного процесса. Новый стандарт должен закрепить профессию писателя в официальном поле.
«Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии “Писатель”. Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в тексте доклада.
Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание на отсутствие такой профессии в России. Он предлагал закрепить её законодательно. По словам Степашина, статус писателя требует отдельного регулирования, поскольку литературная работа связана с книжным рынком, авторскими правами и культурной политикой.
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