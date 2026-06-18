Профессия писателя появится в России с 1 сентября 2026 года

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание на отсутствие такой профессии в России. Он предлагал закрепить её законодательно. По словам Степашина, статус писателя требует отдельного регулирования, поскольку литературная работа связана с книжным рынком, авторскими правами и культурной политикой.