На Западе раскрыли планы Киева привлечь НАТО для конфликта с РФ: «Самый выгодный вариант»

«Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент. Русские это знают», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Вместе с тем эксперт предупредил, что Украина в своих действиях может перейти опасную грань.
Президент России Владимир Путин хотел бы показать странам НАТО, стремящимся к стратегическому поражению РФ, их будущую участь. Путин уточнил, что у него есть один жест для подобных стран, однако демонстрировать его он пока не будет.
В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц перечислил три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией.
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