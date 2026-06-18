В Омске инвестор благоустроит территорию у озера в парке ВЛКСМ

В Омске в парке 30-летия ВЛКСМ планируется благоустройство территории у озера. Об этом сообщила директор муниципального предприятия «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» Любовь Брыжагина.
По её словам, в рамках проекта здесь могут появиться прогулочная зона и пристань. Работы предполагается выполнить за счёт инвестора, однако стоимость проекта пока не раскрывается.
Отмечается, что в адрес парка уже поступило предложение от предпринимателя, готового реализовать благоустройство территории.
Ранее сообщалось, что в Омске также рассматривается привлечение инвесторов для ремонта лестницы в Советском парке. По данным чиновников, предложения направляются бизнесу, а стоимость работ оценивается примерно в 23 млн рублей.