Врач Гурин: сидение в смартфоне может привести к ухудшению дыхания

Гурин подчеркнул, что на ранних стадиях остановить все эти изменения возможно. Для этого нужно держать экран на уровне глаз, чаще менять положение тела при использовании гаджетов, делать перерывы каждые 30−40 минут, укреплять мышцы спины, увеличивать общую физическую активность и следить за положением головы во время работы и отдыха. Даже простая привычка чаще поднимать взгляд от телефона значительно снижает нагрузку на шею, говорит эксперт.