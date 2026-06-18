Фанаты на ЧМ по футболу в Мексике узнают форму сборной России

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Иностранные фанаты на чемпионате мира по футболу в Мексике узнают форму российской национальной сборной и с удовольствием фотографируются с болельщиками из РФ. Об этом корреспонденту ТАСС в преддверии матча Узбекистан — Колумбия, который пройдет на стадионе «Ацтека» в городе Мехико, рассказал болельщик из Краснодара, одетый в форму российской сборной.