Фанаты на ЧМ по футболу в Мексике узнают форму сборной России

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Иностранные фанаты на чемпионате мира по футболу в Мексике узнают форму российской национальной сборной и с удовольствием фотографируются с болельщиками из РФ. Об этом корреспонденту ТАСС в преддверии матча Узбекистан — Колумбия, который пройдет на стадионе «Ацтека» в городе Мехико, рассказал болельщик из Краснодара, одетый в форму российской сборной.
«Мексиканцы, колумбийцы подходят, спрашивают, фотографируются. [По футболке] даже непонятно, что Россия, только герб, нигде никакой надписи, но узнают», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, атмосфера на турнире отличная и напоминает чемпионат мира в России. Болельщик также добавил, что прилетел из Краснодара, а дорога в Мексику была продолжительной.
Матч между сборными Колумбии и Узбекистана начнется в 5:00 мск.