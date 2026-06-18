Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фанаты на ЧМ по футболу в Мексике узнают форму сборной России

Иностранные фанаты с удовольствием фотографируются с болельщиками из РФ.

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Иностранные фанаты на чемпионате мира по футболу в Мексике узнают форму российской национальной сборной и с удовольствием фотографируются с болельщиками из РФ. Об этом корреспонденту ТАСС в преддверии матча Узбекистан — Колумбия, который пройдет на стадионе «Ацтека» в городе Мехико, рассказал болельщик из Краснодара, одетый в форму российской сборной.

«Мексиканцы, колумбийцы подходят, спрашивают, фотографируются. [По футболке] даже непонятно, что Россия, только герб, нигде никакой надписи, но узнают», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, атмосфера на турнире отличная и напоминает чемпионат мира в России. Болельщик также добавил, что прилетел из Краснодара, а дорога в Мексику была продолжительной.

Матч между сборными Колумбии и Узбекистана начнется в 5:00 мск.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше