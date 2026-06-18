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Ремонт Красноярского музыкального театра может затянуться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский музыкальный театр может позже обычного открыть сезон на основной сцене: во время ремонта специалисты выяснили, что сценический поворотный круг требует полной замены.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский музыкальный театр может позже обычного открыть сезон на основной сцене: во время ремонта специалисты выяснили, что сценический поворотный круг требует полной замены.

Сейчас в театре уже демонтировали верхнюю и нижнюю механику сцены. Также частично смонтированы электрооборудование и блоки для верхней механики.

Сценический круг относится к нижней механике сцены. Во время спектаклей он выдерживает многотонную нагрузку и помогает создавать эффекты смены места действия.

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов поручил директору театра ежедневно контролировать подрядчика и применять законные санкции при необоснованных задержках.