Жена участника СВО из Уссурийска добилась перевода на дневную работу через прокуратуру

Поводом для проверки стало обращение сотрудницы Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций — филиала ОАО «РЖД». Она трудилась дежурной по станции Дубининский в селе Михайловка, работая посменно. При этом её супруг проходит службу в зоне СВО, а сама она воспитывает двоих школьников. Из-за значительного расстояния между местом работы и домом в Уссурийске женщина неоднократно просила перевести её на дневной график и ближе к месту жительства.