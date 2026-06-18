Жена участника СВО из Уссурийска добилась перевода на дневную работу через прокуратуру

Транспортная прокуратура Приморья обеспечила восстановление трудовых прав женщины, чей муж участвует в специальной военной операции, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Поводом для проверки стало обращение сотрудницы Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций — филиала ОАО «РЖД». Она трудилась дежурной по станции Дубининский в селе Михайловка, работая посменно. При этом её супруг проходит службу в зоне СВО, а сама она воспитывает двоих школьников. Из-за значительного расстояния между местом работы и домом в Уссурийске женщина неоднократно просила перевести её на дневной график и ближе к месту жительства.
«Однако работодатель не принял мер к реализации трудовых прав и социальных гарантий заявительницы. Кроме того, согласие сотрудницы на работу в таком режиме не было получено», — говорится в сообщении.
Уссурийская транспортная прокуратура вмешалась: в адрес дирекции было внесено представление. По его результатам к ответственному сотруднику применено дисциплинарное взыскание. Также заместитель начальника центра по кадрам и социальным вопросам привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафован.
После вмешательства надзорного органа женщину перевели на другую должность с дневным режимом работы в Уссурийске.