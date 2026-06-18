Онколог Черемушкин назвал симптомы рака как у звезды Top Gear Кларксона

Рак простаты зачастую разивается бессимптомно, его клинические проявления характеризуются частыми позывами в туалет, в том числе ночными. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.
У 66-летнего британского телеведущего Джереми Кларксона, известного по культовому шоу об автомобилях Top Gear, нашли рак простаты. Он уточнил, что биопсия показала наличие агрессивной формы рака простаты, однако врачи диагностировали болезнь на ранней стадии.
«Рак простаты у пожилых мужчин на одном из первых мест по числу диагностированных случаев. Это гормонозависимая ткань, в большинстве случаев сохраняется возможность лечения веществами, которые блокируют выработку мужских половых гормонов, либо половыми антагонистами», — отметил Черемушкин.
Он добавил, что предстательную железу мужчинам нужно профилактически проверять наряду с легкими, ЖКТ и другими органами.
«Опухоль развивается незаметно, клинические признаки проявляются только тогда, когда сдавливаются мочеиспускательные каналы, появляются частые позывы, ночные вставания. Поэтому оптимально регулярно проходить обследование. Плюс смотреть специфические белки, нарабатываемые простатой, — простат-специфический антиген (ПСА). Его показатели входят в стандарт обследования, там есть своя динамика для оценки воспалительных изменений, наличия аденом», — пояснил Черемушкин.
Ранее онколог Черемушкин оценил шансы заболевшего раком Кларксона из Top Gear.