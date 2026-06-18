Онколог Черемушкин назвал симптомы рака как у звезды Top Gear Кларксона

«Опухоль развивается незаметно, клинические признаки проявляются только тогда, когда сдавливаются мочеиспускательные каналы, появляются частые позывы, ночные вставания. Поэтому оптимально регулярно проходить обследование. Плюс смотреть специфические белки, нарабатываемые простатой, — простат-специфический антиген (ПСА). Его показатели входят в стандарт обследования, там есть своя динамика для оценки воспалительных изменений, наличия аденом», — пояснил Черемушкин.