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Миронов предложил создать ведомство для организации детского летнего отдыха

Председатель партии «Справедливая Россия» также считает необходимым введение кешбэка и налоговых вычетов на покупку путевок в лагеря.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральное ведомство для организации детского летнего отдыха, отвечающее за строительство стационарных и палаточных лагерей, нужно создать в РФ. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Призываю создать федеральное ведомство для организации детского летнего отдыха, которое будет отвечать за финансирование, строительство стационарных и палаточных лагерей», — сказал Миронов ТАСС.

Также такое ведомство могло бы отвечать за стандарты организации досуга, качества питания, считает депутат. «Нужна системная работа, а это возможно только путем передачи всех вопросов от регионов на федеральный уровень», — добавил он.

Кроме того, отметил Миронов, необходимо ввести кешбэк и налоговые вычеты на покупку путевок в лагеря. «Нужны деньги на бесплатный проезд детей к месту отдыха, а разработку и внедрение всех инициатив осуществлять централизованно независимо от финансовых возможностей регионов», — заключил парламентарий.