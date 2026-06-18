Миронов предложил создать ведомство для организации детского летнего отдыха

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральное ведомство для организации детского летнего отдыха, отвечающее за строительство стационарных и палаточных лагерей, нужно создать в РФ. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Призываю создать федеральное ведомство для организации детского летнего отдыха, которое будет отвечать за финансирование, строительство стационарных и палаточных лагерей», — сказал Миронов ТАСС.
Также такое ведомство могло бы отвечать за стандарты организации досуга, качества питания, считает депутат. «Нужна системная работа, а это возможно только путем передачи всех вопросов от регионов на федеральный уровень», — добавил он.
Кроме того, отметил Миронов, необходимо ввести кешбэк и налоговые вычеты на покупку путевок в лагеря. «Нужны деньги на бесплатный проезд детей к месту отдыха, а разработку и внедрение всех инициатив осуществлять централизованно независимо от финансовых возможностей регионов», — заключил парламентарий.