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Москвичам пообещали ливни с грозами до конца июня

Синоптик Леус: в Москве до конца июня ожидаются ливни с грозами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Для летнего периода в столице характерны ливни с грозами. Они ничего необычного пока нам не принесли, поэтому до конца июня большая часть оставшихся дней будет с ливнями и грозами», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что в столице ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные.